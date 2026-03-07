Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Посольство России сообщило, есть ли пострадавшие среди россиян в Иране

Посольство РФ: в Иране нет пострадавших среди россиян
Shutterstock

В посольстве РФ в Тегеране завили, что россиян нет среди пострадавших в ходе военного конфликта США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства также отметил, что несмотря на обстрелы и бомбардировки обстановка в Тегеране остается стабильной, работают магазины и государственные учреждения.

В сообщении также говорится, что члены семей сотрудников посольства России в Иране, а также часть вспомогательного персонала и преподаватели были эвакуированы 3 марта.

До этого в Минтрансе заявили, что авиакомпании в период со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса в Россию из ОАЭ и Омана, чтобы вывести 12, тыс. пассажиров.

В министерстве добавили, что самолеты с туристами прилетели не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Краснодар.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана жестко ответил на призывы США к капитуляции.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!