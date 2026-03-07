К 100-летию Александра Зацепина устроят марафон на ТВ

10 марта 100-летие отпразднует советский и российский композитор, народный артист РФ Александр Зацепин. Как сообщил «Газете.Ru» канал «Мосфильм. Золотая коллекция», к этой дате будет устроен ТВ-марафон отечественных кинохитов, в которых звучит его музыка.

Начнет марафон в 09:20 картина Леонида Гайдая «За спичками», в которой звучат композиции Зацепина «Облака» и «Песня про черта» на стихи Юрия Энтина. Для этого фильма была написана еще одна песня — «Было и прошло». Но она не вошла в картину и была использована в фильме «Спортлото-82». Его зрители увидят в 11:10.

В 12:50 марафон продолжит «Бриллиантовая рука». По первоначальной задумке, в картине должно было звучать две песни: первую, «Про зайцев», Горбунков пел в ресторане, а вторая, «Помоги мне», звучала в номере Анны Сергеевны как пародия на зарубежную эстраду. Но поэт Леонид Дербенев принес композитору стихи про Остров невезения, тот написал музыку, и в фильме появился еще один хит.

В 14:45 зрители увидят картину «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» с которой началось сотрудничество Зацепина и Гайдая. В 16:25 телеканал покажет документальный проект собственного производства «Золотые легенды Мосфильма: Александр Зацепин». В 16:50 в эфире следующая часть приключений знаменитого студента — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Пластинка со знаменитой «Песенкой о медведях» из фильма была распродана тиражом более семи миллионов экземпляров.

Далее в программе еще два фильма в сотрудничестве Леонида Гайдая и Александра Зацепина: «Иван Васильевич меняет профессию» (20:00) и «Не может быть!» (21:45). А сразу после — в 23:30 — документальный фильм «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин». Завершат марафон комедии «Где находится нофелет?» (00:20) и «Артистка из Грибова» (01:45) с музыкой Александра Зацепина.

