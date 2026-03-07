Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Названо главное отличие черного чая от зеленого

Технолог Мойсеяк: зеленый чай отличается от черного низкой степенью обработки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Листья для зеленого чая проходят недолгий процесс ферментации, что сохраняет больше полезных веществ. Однако чай обрабатывают дольше – это создает разнообразие вкусов. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

Несмотря на то, что черный и зеленый чай производят из одного вида растения (Camellia sinensis), напитки различаются по вкусу, аромату и воздействию на организм.

«Различают слабоферментированный зеленый чай и ферментированный черный чай. Степень окисления черного чайного листа может достигать 80%, в то время как слабая ферментация предполагает окисление от 3 до 12%», – объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что более низкая степень обработки листьев позволяет сохранить антиоксидантные свойства зеленого чая, поэтому иногда напиток называют «живым».

«Черный чай ферментируют глубоко и сушку производят при достаточно высоких температурах. Это не снижает его питательную ценность, так как при этом образуются новые и интересные вкусы, а тонизирующие вещества представлены уже другими соединениями», – пояснила Мойсеяк.

Одним из ключевых тонизирующих веществ в чае выступают танины. Научные данные показывают, что при более сильном окислении эти вещества частично преобразуются в теафлавины. Это объясняет более мягкий бодрящий эффект черного чая по сравнению с зеленым с преобладанием катехинов.

Ранее употребление чая связали со снижением риска депрессии.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!