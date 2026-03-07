Размер шрифта
Суд запретил распространять рецепт коктейля Молотова

Суд постановил удалить в Telegram инструкцию по изготовлению коктейля Молотова
Останкинский суд Москвы признал рецепт коктейля Молотова запрещенной к распространению информацией. Решение опубликовано на сайте столичных судов.

Поводом для иска стала проверка Останкинской межрайонной прокуратуры, специалисты которой нашли открытые Telegram-каналы с подробными инструкциями по изготовлению зажигательной смеси в домашних условиях.

Суд постановил, что подобные материалы нарушают закон, так как могут быть использованы для совершения преступлений, терактов или организации массовых беспорядков. Кроме того, коктейль Молотова или бутылка с зажигательной смесью — это название простейших жидкостных зажигательных гранат, которые используются в качестве оружия, говорится в материалах суда.

«Решение суда об удовлетворении административного искового заявления о признании информации запрещенной подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении.

До этого суд в Москве заблокировал Telegram-каналы с ответами на ОГЭ и ЕГЭ. До этого сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга интернета обнаружили несколько Telegram-каналов с ответами по ОГЭ и ЕГЭ за 2025 и 2026 годы. Доступ к ним предоставлялся без каких-либо возрастных ограничений.

Ранее адвокат объяснил, грозит ли уголовная ответственность за использование Telegram.

 
