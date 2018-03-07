Власти Британии располагают данными о веществе, которым отравился Скрипаль

Власти Британии располагает новыми данными о веществе, ставшем причиной отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила глава британского МВД Амбер Радд сообщает Reuters.

«Мы уже знаем больше о данном веществе, и сегодня полиция сделает заявление по этому поводу», — сказала Радд.

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Ранее полиция рассказала о состоянии отравленного экс-полковника ГРУ.

По данным британской полиции, в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке около ТЦ, после чего были немедленно госпитализированы.

В настоящее время пострадавшие остаются в реанимации.

Ранее сообщалось, что полиция ищет всех посещавших пиццерию и паб, где могли отравить Скрипаля.