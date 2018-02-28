В жилом доме в Таганроге произошел взрыв

В Таганроге произошел взрыв в одной из квартир жилого дома, в результате чего погиб человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. По предварительной информации, в результате взрыва неизвестного устройства один человек погиб», — сказал он.

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Причины произошедшего устанавливаются.

Накануне в Чечне в результате взрыва бытового газа в одном из частных домов пострадали десять человек.