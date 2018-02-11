Стали известны подробности о найденном на месте крушения Ан-148 «черном ящике»

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Представитель оперативного штаба на месте ЧС рассказал, что найденный на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области первый «черный ящик» оказался параметрическим, передает РИА «Новости».

«Найденный первый «черный ящик» признан как прибор регистрации параметров полета», — сказал представитель штаба.

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Он уточнил, что состояние найденного на месте крушения Ан-148 «черного ящика» удовлетворительное.

По его словам, второй «черный ящик», бортовой речевой самописец пока не найден. Его поиски продолжаются.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди пассажиров разбившегося Ан-148 был гражданин Швейцарии и трое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

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