Родственники погибших при крушении Ан-148 прибывают в аэропорт Орска

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Родственники погибших в результате крушения Ан-148 в Раменском районе прибывают в международный аэропорт «Орск». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подходят, спрашивают... Мы даем информацию», — приводит агентство слова представителя авиаузла.

Ранее сообщалось, что медицинские работники и сотрудники МЧС были вынуждены пешком добираться до места крушения Ан-148.

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По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.