СМИ: пожарные ликвидировали возгорание в строящемся здании СКР в Москве

Пожар в строящемся здании Следственного комитета России в Москве потушен. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, возгорание стройматериалов на первом этаже строящегося здания СКР в Техническом переулке на площади порядка 30 кв. м ликвидировано.

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Проводится проверка помещений. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при взрыве в жилом доме в Петербурге пострадали три человека.