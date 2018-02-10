СМИ: пожарные ликвидировали возгорание в строящемся здании СКР в Москве
Пожар в строящемся здании Следственного комитета России в Москве потушен. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, возгорание стройматериалов на первом этаже строящегося здания СКР в Техническом переулке на площади порядка 30 кв. м ликвидировано.
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Проводится проверка помещений. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что при взрыве в жилом доме в Петербурге пострадали три человека.