Члены готовившей теракты бандгруппы из Ингушетии получили от 5 до 19 лет тюрьмы

Члены бандгруппы из Ингушетии, готовившие серию терактов в России, получили от 5 до 19 лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ по республике.

«Решением суда руководитель НВФ Гадамаури Л.В. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальные участники преступного сообщества приговорены к лишению свободы в исправительных колониях общего режима сроком от пяти до 14 лет», — говорится в сообщении.

Реклама

Члены бандгруппы причисляли себя к «Исламскому государству».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.