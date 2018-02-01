Подросток ранил ножом девочку в школе в Кемерово

Ученик одной из школ в Кемерово ранил ножом девочку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мальчику 15 лет, девочке — 13 лет. Пострадавшую госпитализировали.

В то же время в департаменте образования области журналистам сообщили, что подросток ранил девочку случайно, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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«Инцидент произошел на перемене между уроками в коридоре школы. Учащийся демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож. Во время неловкого движения он случайно зацепил стоявшую рядом девочку», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что с учеником беседует отдел по профилактике нарушений среди несовершеннолетних. Девочку осматривают медики.