Спасатели закончили поиск пропавшего судна «Восток»

В Японском море спасатели закончили активную фазу поисков пропавшего судна «Восток» из-за отсутствия надежды найти членов экипажа живыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

«Поиски продолжались с 25 по 29 января включительно в течение пяти дней. В связи с отсутствием надежды найти экипаж живым в 20.00 координатором поисковой операции МСКЦ прекращена активная фаза поисково-спасательной операции. Дальнейший поиск будут осуществлять мимо проходящие суда», — рассказал представитель.

Реклама

По его словам, аварийный буй с судна также не был обнаружен.

Ранее сообщалось о приостановке поисков рыболовецкого судна «Восток» из-за непогоды.