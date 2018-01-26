В Минске мужчина долго следил за красивой собакой, а потом украл ее

В Минске мужчина украл йоркширского терьера, так как долго наблюдал за собакой и «приметил» ее. Об этом сообщается на сайте ГУВД Минского горисполкома.

Хозяин собаки оставил ее на улице около магазина и пошел за покупками, однако, когда он вернулся, пса на месте не оказалось. Хозяин терьера обратился в милицию.

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«С помощью записей камер видеонаблюдения было установлено, что к собаке подошел неизвестный мужчина и забрал с собой. Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 27-летний неработающий молодой человек решил украсть собаку для себя...Также мужчина признался, что приметил собаку давно и ждал момента, чтобы забрать себе», — говорится в сообщении ГУВД.

Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.