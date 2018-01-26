Источник назвал возможную причину происшествия с судном «Восток»

Происшествие с пропавшим в Японском море рыболовецким судном «Восток» могло случиться из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

«Есть предположение, что на борту судна находились все крабовые ловушки (судно шло со сдачи краба в Южной Корее), это десять крабовых порядков по 120-150 ловушек каждый. Все они пустые и на устойчивость судна, конечно, не влияют, однако, часто бывает, что ими заставлена вся палуба», — сказал источник.

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Он отметил, что судно, вероятно, могло обледенеть, а ловушки мешали скалывать лед.

Ранее сообщалось, что авиация возобновила поиски судна.