Напавших на школу в Перми подростков обвинили в покушении на убийство

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Двоим подросткам, устроившим поножовщину в школе в Перми, предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Двоим несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а,в,ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, 15 января учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый – бывший ученик этого учебного заведения – пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. В связи с тем, что обвиняемые нанесли удары ножом и друг другу, они были госпитализированы.

Ранее Мотовилихинский районный суд арестовал двух подростков, которых подозревают в нападении на на педагога и учеников пермской школы.