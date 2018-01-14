Школы Подмосковья подвергнут проверкам после отравления кадетов в Люберцах

Дополнительные проверки организации питания в образовательных учреждениях пройдут в Подмосковье после массового отравления в кадетской школе в Люберцах, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства образования Московской области.

«Закупки услуг питания осуществляются на уровне муниципальных образований. Минобразования совместно с Минпотребрынка и услуг Московской области, с Роспотребнадзором проведет дополнительные проверки организации питания в образовательных организациях на муниципальном уровне», — сказал он.

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Ранее в кадетской школе в Люберцах объявили дополнительные каникулы после инцидента с отравлением.

Отмечается, что массовое отравление произошло из-за того, что неустановленные сотрудники столовой допустили нарушение санитарно-эпидемиологических норм. За медицинской помощью обратились 47 человек.