Власти Вашингтона дали имя Немцова площади перед посольством России

Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. Об этом в своем твиттере сообщил председатель фонда Бориса Немцова, журналист Владимир Кара-Мурза-младший.

По его словам, решение вступит в силу в конце февраля.

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«Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля», — написал Кара-Мурза-младший.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российскую сторону устроит любое решение о переименовании улицы в Вашингтоне, на которой находится посольство России, в том числе в честь Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.