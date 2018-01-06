Полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в жилом доме в Москве

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в жилом комплексе на Боровском шоссе в Москве, переает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По адресу Боровское шоссе, д.2а, ж/к «Мещерский лес», поступило сообщение об угрозе взрыва, здание жилое 24 этажное, на месте находятся оперативные службы», — сказал он.

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Здание проверяют кинологи.

Кроме того, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в продуктовом магазине на юго-западе Москвы.

Ранее сообщалось, что экстренные службы в Москве проверяют аэропорт Домодедово после сообщения о минировании.