В Ставрополе мужчина взорвал гранату в квартире и был ликвидирован

Мужчина, который устроил взрыв в жилой многоэтажке в Ставрополе, ликвидирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«После переговоров, мужчина, который в квартире этой многоэтажки взорвал, предположительно, гранату, ликвидирован. Он отказался выйти и сдаться», — сказал он.

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Как сообщил корреспондент агентства, на месте инцидента были слышны выстрелы.

В то же время источник РИА «Новости» утверждает, что в жилом доме произошел взрыв гранаты РГД-5.

Ранее сообщалось, что жителей доме в Ставрополе эвакуировали после взрыва в одной из квартир.

По последним данным, никто из жильцов не пострадал.