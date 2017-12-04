Активисты потребовали от телеканала NewsOne уволить часть ведущих

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Активисты, заблокировавшие офис украинского телеканала NewsOne, потребовали от его руководства уволить «самых ватных» ведущих. Об этом сообщает украинское издание Zn.ua.

Также они потребовали изменить редакционную политику телеканала на «проукраинскую патриотическую».

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«До тех пор, пока этого не произойдет, наша мирная акция будет продолжаться», — заявил один из активистов.

Он добавил, что офис блокируют ветераны силовой операции в Донбассе и представители ряда общественных организаций.

Ранее активисты заявили, что народный депутат Евгений Мураев должен принести извинения за высказывание в программе «Украинский формат», где он назвал «Евромайдан» государственным переворотом власти.