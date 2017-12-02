В Гондурасе приостановлены конституционные гарантии граждан на фоне массовых беспорядков
Совет министров Гондураса приостановил действие конституционных гарантий прав граждан на фоне массовых беспорядков, охвативших всю страну после президентских выборов, передает Reuters.
Отмечается, что правительственным войскам и полиции предоставлены расширенные полномочия для сдерживания беспорядков, грабежей и протестов.
Кроме того, секретарь совета министров Эбаль Диас заявил, что на территории страны введен комендантский час, который будет действовать в течение десяти дней.
Беспорядки в Гондурасе начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Протестующие потребовали пересчета голосов, так как в гонке за президентское кресло с заметным преимуществом лидировал оппозиционный кандидат Сальвадор Насралла, однако затем его обошел действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес.