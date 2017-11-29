Московский метрополитен будет работать круглосуточно в Новый год

Столичные власти приняли решение о круглосуточной работе метрополитена в ночь на 1 января 2018 года, передает РИА «Новости».

«Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Подробности о количестве составов, которые запустят по линиям метро, и об интервалах движения поездов в новогоднюю ночь планируют сообщить позднее.