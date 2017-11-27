Улюкаев рассказал о подарках от Сечина

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев в ходе дачи показаний в Замоскворецком суде рассказал о подарках от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Улюкаева, Сечин делал ему подарки: старинные часы и макет нефтяной вышки.

Также, он объяснил, что происходило в день задержания.

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«Когда мы приехали, Сечин отвел меня в угол около бокса, рассказал о задержке в поручении, попросил прощения за это и предложил подарок. Далее буквально на ходу сунул ключ», — сказал бывший министр.

По словам Улюкаева, он решил, что речь идет о поручении президента о приватизации «Роснефти», а под «объемом» имеется в виду сбор более 10 млрд рублей для выкупа «Роснефтью» своих акций.

Экс-министр пояснил, что не сомневался, что в сумке находятся элитные спиртные напитки, так как ранее Сечин обещал угостить его «вином, которого он в жизни не пробовал».

Ранее защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру из-за того, что глава «Роснефти» Игорь Сечин четвертый раз не пришел в суд.