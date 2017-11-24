СК начал проверку после обрушения асфальта у метро «Аэропорт»

Следственный комитет начал проверку после обрушения асфальта на улице Острякова в Москве, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщила официальный представитель СК Юлия Иванова.

«По предварительным данным, вечером 24 ноября 2017 года на строительном участке по улице Острякова в городе Москве бетонная плита придавила ноги четверым рабочим. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что в районе метро «Аэропорт» из-за обрушения грунта пострадали четыре человека.