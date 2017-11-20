Ритуальное убийство под Одессой привело в замешательство ветеранов розыска

Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин в своем фейсбуке сообщил о задержании группы иностранцев, совершивших ритуальное убийство.

«На месте, где лежало обожженное тело, была нарисована пентаграмма, кабалистические символы и знаки, стояли свечи. Вокруг были различные оккультные предметы, черная курица (задушена ритуальной петлей и проткнутая клинком) и другие жуткие вещи», — написал он.

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По его словам, «даже ветераны уголовного розыска, которые вроде бы уже видели все, были в замешательстве от увиденного на месте происшествия». На данный момент не сообщается, гражданами какой страны были задержанные.

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