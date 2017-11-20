Облачная и относительно теплая погода ожидается в столичном регионе 20 ноября

Температура в Москве по-прежнему выше климатической нормы, передает сетевое издание m24.ru.

Превышение составляет 2-3 градуса.

Близкий циклон, кружащий над республиками Прибалтики будет определять в Москве и столичном регионе облачную и относительно теплую погоду. Днем – до +2 градусов. Осадки будут локальными и кратковременными.

Ветер примет юго-западное направление. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба.