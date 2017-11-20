В Совфеде озаботились просроченными лекарствами

Сенатор Сергей Калашников направил запрос в Минздрав, в котором попросил разъяснить, куда граждане могут сдавать просроченные лекарства, пишет «Парламентская газета», ознакомившаяся с документом.

«Одной из актуальных экологических проблем является утилизация просроченных лекарств. Эта проблема стоит как перед всеми медицинскими учреждениями, включая аптеки, так и перед населением», — говорится в письме.

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Сенатор попросил главу Минздрава Веронику Скворцову проинформировать его о планах ведомства по решению проблемы.

Калашников, кроме того, предложил установить специальные пункты приёма просроченных лекарств.

В сентябре сообщалось, что Минздрав планирует стандартизировать работу врачей к 2019 году.