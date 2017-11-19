В Донбассе попал под обстрел военный корреспондент

В пригороде Авдеевки попал под обстрел военный корреспондент пресс-службы сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР.

«Во время проведения съемок на Авдеевской промзоне военный корреспондент пресс-службы вооруженных сил ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает систематически вести огонь на данном направлении, что и было зафиксировано на видео», — рассказал он.

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По его словам, инцидент произошел три дня назад.

В августе сообщалось, что в Донбассе попала под обстрел съемочная группа «России 24».