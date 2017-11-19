Синоптики прокомментировали данные об обещанных в Москве сильных морозах

В московском метеобюро заявили, что почти 20-градусных морозов, обещанных в столичном регионе к 22 ноября, не будет, передает РИА «Новости».

«Нет, не будет. В ближайшие 5-6 дней можно ожидать слабо отрицательную температуру до -5… -6°C и осадки в виде мокрого снега», — сообщила специалист бюро, отвечая на соответствующий вопрос.

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Сообщается, что ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Московский регион к 22 ноября придут морозы до -17°C.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.