Движение поездов на Ярославском направлении МЖД задерживается по техническим причинам
Движение четырех поездов задерживается на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), передает агентство городских новостей «Москва».
«Ярославское направление. Задержаны поезд №6302 (Москва-Александров-1) на 1 час 25 минут, поезд №6604 (Москва-Монино) на 31 минуту, поезд №6808 (Москва-Фрязино-Пасс) на 23 минуты, поезд №6202 (Москва-Сергиев Посад) на 28 минут», — говорится в сообщении.
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Предварительная причина задержки движения - отказ технических средств.
Над устранением неполадок работают специалисты.