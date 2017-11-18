Задержаны еще двое подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити»

Московская полиция вечером 18 ноября задержала еще двоих предполагаемых участников перестрелки в комплексе «Москва-Сити», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

«В 20:40 сотрудниками полиции на Можайском шоссе был остановлен автомобиль «Тойота», в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, также причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города», — сказали в пресс-службе.

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Ранее СК задержал четверых подозреваемых в стрельбе в комплексе.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что во время перестрелки сотрудник Росгвардии потерял боевой пистолет с патронами.