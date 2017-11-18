В Люберцах в ночь на субботу пожарные потушили складское помещение

В подмосковных Люберцах на улице Транспортная около 4 часов утра в субботу пожарные потушили возгорание в складском помещении, сообщает РИАМО.

«Сигнал о пожаре в складском помещении площадью 8 на 25 метров на улице Транспортная, дом №6 Люберец поступил в 04:06. В течение чуть более часа он был ликвидирован. Пострадавших нет», — сказал сотрудник пожарно-спасательной части Люберец №27.

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Он уточнил, что по прибытию пожарных на складе было сильное задымление.

«Очаг возгорания был найден быстро. Горела раздевалка на втором этаже. В результате пожара выгорели личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров», - пояснил сотрудник пожарной части.

По его словам, в тушении пожара принимали участие семь единиц спецтехники и 25 человек личного состава.