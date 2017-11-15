Спасатели извлекли тела всех погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

Спасатели завершили работы на месте падения самолета в Нелькане на территории Аяно-Майского района Хабаровского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Все поисково-спасательные работы завершены, все тела извлечены, идут следственные мероприятия», — сообщили в МЧС.

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Отмечается, что, по последней информации, при крушении погибли шесть человек. Малолетняя девочка выжила и была госпитализирована.

Ранее в УМВД по Хабаровскому краю сообщили, что пассажирский самолет L-410 потерпел крушение во время второго захода на посадку.