Путин выразил Роухани соболезнования в связи с землетрясением в Иране

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с многочисленными жертвами землетрясения на границе с Ираком.

«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными мощным землетрясением на западе Ирана», — говорится в тексте телеграммы.

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Глава государства также попросил передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Иране превысило 339 человек.