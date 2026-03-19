«Взял лучшее от Лички и Карпина»: экс-футболист «Динамо» о работе Гусева в команде

Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший вратарь «Динамо» Дмитрий Тяпушкин оценил игру команды на старте весенней части сезона под тренерством Ролана Гусева. Его слова передает Vprognoze.ru.

«У меня были сомнения, что Гусев справится с зимней паузой в «Динамо». Ролан совсем недавно стал главным, это другая ответственность и психологическая нагрузка, оттого можно было сомневаться в его успехе в «Динамо». Но сейчас мы видим, что он подготовил команду прекрасно. Значит, он взял все лучшее от Лички, Карпина и показал результат, — сказал Тяпушкин.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» в ноябре прошлого года после ухода с поста Валерия Карпина. В декабре тренер полноценно возглавил команду.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».

Ранее в «Динамо» заявили, что недовольны поражением «Спартаку».

 
Теперь вы знаете
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
