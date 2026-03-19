В Иране заявили об атаке на Пятый флот ВМС США

КСИР заявил об атаке на Пятый флот ВМС США с помощью ракет средней дальности

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по Пятому флоту американских военно-морских сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство NAYA в Telegram-канале.

«КСИР: мы нанесли удар ракетами средней дальности по Пятому флоту ВМС США», — говорится в сообщении агентства.

Пятый флот ВМС США (United States Fifth Fleet) — это оперативное объединение американского флота, ответственное за силы в Персидском заливе, Красном море, Аравийском море и части Индийского океана. Его штаб-квартира расположена в Манаме, Бахрейн. Флот не имеет постоянного состава; корабли и подразделения прикомандировываются к нему из состава Атлантического и Тихоокеанского флотов США на ротационной основе.

19 марта Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ходе 65-й серии ударов атаковал базы Соединенных Штатов в Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее «Хезболла» атаковала базу израильских ВМС под Хайфой.