В сети появились кадры атаки Ирана на корабль в Ормузском проливе

Атаку иранских катеров на корабль в Ормузском проливе сняли из космоса

В сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксирован момент атаки так называемого «москитного флота» Ирана на нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает aif.ru.

На кадрах показан горящий корабль, предположительно, контейнеровоз, а также минимум пять катеров. Они ретируются от танкера после проведения молниеносной атаки.

Термин «москитный флот» используется для обозначения тактики применения большого числа малых маневренных катеров, способных быстро атаковать крупные суда и так же стремительно покидать район операции.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран в ходе ударов по израильским нефтеперерабатывающим заводам впервые применил ракеты системы Nasrallah.

19 марта Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе. В этот же день Исламская Республика нанесла удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Также атаке подвергся офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве. В КСИР сообщили, что наносят удары в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и атаку на министра разведки Эсмаила Хатиба.

Ранее глава американской нацразведки заявила, что цели США и Израиля в войне в Иране различаются.