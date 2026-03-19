Генерал предупредил о возможном усилении влияния ИГИЛ в Ираке

«Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) может восстановиться на фоне войны США с Ираном. Об этом сообщил командир курдского ополчения «Пешмерга» Расул Омар Латиф в интервью телеканалу Welt.

Он считает, что ИГИЛ использует войну в Иране и ее последствия для соседнего Ирака, чтобы перегруппироваться и подготовиться к будущим нападениям.

«Организация находится на этапе восстановления», — сказал генерал-майор Латиф.

По его словам, боевики внимательно следят за развитием событий и готовятся к возможности для повторной атаки. Такие возможности возникают, когда страна испытывает давление – например, в результате войны, экономического кризиса или распада государства, пояснил командир.

Проиранские ополченцы с начала войны совершают нападения на американские позиции, а также на объекты ирано-курдских оппозиционных группировок в Ираке. Телеканал отмечает, что в Ираке параллельно действуют несколько вооруженных группировок, в том числе правительственные силы, шиитские ополченцы, курдские отряды и оппозиционные группы. Эта сеть конкурирующих игроков делает страну уязвимой для конфликтов. Нападения на нефтяную промышленность Ирака в настоящее время также ставят под угрозу доходы государства.

В феврале более 20 тысяч заключенных игиловцев сбежали из лагеря Аль-Хол в Сирии.

Ранее в США сторонник «Исламского государства» открыл огонь в университете.

 
