В ЦСКА отстранили от тренировок футболиста Мойзеса из-за ссора с главным тренером

Защитник ЦСКА Мойзес отстранен от тренировок после ссоры с Челестини

Защитника московского ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Решение принято после словесной перепалки футболиста с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром», завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

Остальные игроки команды выразили поддержку Челестини. Об этом они заявили тренеру лично на одной из тренировок.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил две желтые карточки в течение двух минут и был удален с поля на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался в меньшинстве.

После 21 тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 36 набранными очками. Лидирует в рейтинге «Краснодар» с активом в 46 очков.

Ранее Александр Мостовой поддержал Фабио Челестини после серии провалов ЦСКА.