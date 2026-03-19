NASA может перераспределить роли в лунной миссии

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует сократить роль ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в пилотируемой миссии к Луне Artemis в пользу ракет компании SpaceX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Изначально предполагалось, что ракету SLS должен был доставить к лунной орбите корабль Orion, а после — ракета Starship компании SpaceX произвела бы посадку модуля на Луну.

Новый план предполагает использование Orion для стыковки со Starship на околоземной орбите, которая после полетит к Луне. Вероятно, что SLS будет использована для доставки Orion на околоземную орбиту.

По данным агентства, глава NASA Джаред Айзекман 24 марта планирует встретиться с представителями компаний, участвующих в миссии в Artemis и обсудить планы на ее реализацию.

До этого в NASA заявили, что планируют выкатить аппарат для лунной миссии Artemis II на стартовую площадку 19 марта на фоне успешной проверки готовности к полету и намерены провести запуск в начале апреля.

Artemis II — пилотируемая лунная миссия NASA. Ее запуск изначально был запланирован на март 2026 года, но в январе стало известно, что из-за технических проблем его придется отложить. Глава агентства назвал это вынужденное решение разочаровывающим.

