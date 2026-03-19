«Скоро вернется»: мать Овечкина о будущем сына в НХЛ

Мать российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна сообщила о планах семьи на будущее после окончания игровой карьеры хоккеиста. Ее слова приводит издание Tochka.by.

«Они скоро приедут в Москву. За океаном там работа, а в Москве жизнь. Здесь все, родные, друзья. Мы все их ждем, и они не собираются там оставаться. После окончания большого спорта вернутся домой», — заявила Татьяна Овечкина.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Спортсмен также трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

