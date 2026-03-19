В США обновили лицензию на операции с российской нефтью

Соединенные Штаты обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с рядом стран, в том числе с Кубой и Северной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в соответствующем документе министерства финансов США отмечены изменения лицензии, которой Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Так, новая версия лицензии запрещает проведение операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

19 марта спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «наступает зима». Он объяснил это высказывание тем, что риски, связанные с «катастрофическими решениями в сфере энергетики» фон дер Ляйен станут реальностью в ближайшее время.

До этого в США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок Евросоюза. Bloomberg сообщил, что сложившаяся ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

Ранее глава «Газпрома» оценил последствия для энергетики из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
