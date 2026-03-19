Пьяный сибиряк сжег 30 тюков сена, чтобы отомстить односельчанину

На Алтае мужчина угодил под суд за поджог чужого сена из мести
Сибиряк поджег 30 тюков сена из-за личной неприязни к односельчанину. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел в Топчихинском районе. По версии следствия, мужчина решил устроить пожар, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Владелец сена оценил ущерб в 46 тысяч рублей. В отношении поджигателя возбудили дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

Однако обвиняемый пришел к согласию с потерпевшим. Для этого ему пришлось полностью возместить убытки и принести извинения. В итоге мировой судья прекратил производство в связи с примирением сторон.

Ранее в Томской области мужчина поджег 15 квартир, чтобы «смотреть на огонь».

 
