Федерация бокса России вошла в состав World Boxing

Международная федерация бокса (World Boxing) утвердила заявки на вступление спортсменов от Федерации бокса России. Об этом сообщает пресс-служба World Boxing.

«Федерация также проведет ряд проверок, чтобы убедиться в том, что российские и белорусские боксеры, желающие участвовать в ее соревнованиях, не поддерживали боевые действия в Украине и не являются членами клубов, связанных с армией и полицией», — сказано в заявлении.

В World Boxing также уточнили, что боксеры из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе после дополнительных консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

В состав World Boxing также вошли федерации Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа — Новой Гвинеи, Танзании, Тонга и Замбии. Общее число членов достигло 168 стран. Новые участники получили статус «одобренных членов», который позволяет спортсменам выступать под эгидой организации, но без права голоса на Конгрессе 2026 года.

World Boxing основана в апреле 2023 года после разрыва отношений между МОК и Международной ассоциации бокса (IBA). Под эгидой новой организации пройдет боксерский турнир на Олимпиаде-2028.

Ранее UFC обвинили в предвзятом отношении к российским бойцам.