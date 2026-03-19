Совет Безопасности ООН запланировал заседание, посвященное Украине, по запросу Киева на понедельник, 23 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии генерального секретаря организации.

Отмечается, что заседание будет посвящено «поддержанию мира и безопасности на Украине». Встреча должна состояться в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

До этого постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что ООН из-за своей предвзятости не принимает участия в переговорах по достижению мира на Украине.

Небензя подчеркнул, что избирательный подход и двойные стандарты со стороны Секретариата ООН лишают всемирную организацию статуса объективного арбитра в международных делах. Именно поэтому не случайно, что ООН не принимает участия в переговорах, добавил дипломат.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мирных переговорах по Украине возникла пауза из-за смены интересов США.

