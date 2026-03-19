Что делает мозг во время сна, рассказал биолог

Биолог Москалев: одна из задач мозга во сне — вывести связанные с деменцией белки
Во сне мозг делает несколько разных задач сразу, например, упорядочивает память и выводит некоторые продукты обмена, в том числе белок бета-амилоид, который связан с развитием болезни Альцгеймера, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

«Во сне мозг частично занимается «санитарной уборкой», то есть выведением некоторых продуктов обмена. В Nature Communications 2026 года в рандомизированном перекрестном исследовании с 39 участниками нормальный сон усиливал ночное выведение бета-амилоида и тау-белков, накопление и нарушение обмена которых связывают с нейродегенерацией, из мозга в плазму крови по сравнению с лишением сна. Причем эта активность связывалась с признаками медленной фазы сна», — объяснил ученый.

Кроме того, во время сна мозг «перекладывает» и упорядочивает память.

«Новые следы опыта сначала сильнее зависят от гиппокампа, а затем во сне постепенно встраиваются в кору больших полушарий. Этот процесс прежде всего связывают с медленным, особенно глубоким сном. Именно в медленном сне чаще наблюдают согласованную работу медленных волн коры, сонных веретен и быстрых вспышек активности в гиппокампе, и эту связку считают ключевой для ночного переноса и закрепления памяти», — заключил биолог.

Ранее ученый рассказал, может ли переливание молодой крови остановить старение мозга.

 
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
