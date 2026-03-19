В Китае раскритиковали топливные компенсации Зеленского

Программа президента Украины Владимира Зеленского по топливным компенсациям безрассудна и вызвала сильное недовольство в обществе. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

В публикации утверждают, что программа отражает крайнюю недальновидность администрации президента Украины в вопросах управления финансами, а также наносит сокрушительный удар по хрупкой экономике Украины.

По данным издания, план Зеленского ускорит инфляцию в республике, а ситуация в экономике страны окончательно выйдет из-под контроля.

До этого сообщалось, что Зеленский впадет в ярость, если на предстоящем 19 марта саммите Евросоюза Будапешт не снимет вето на выделение Киеву €90 млрд.

18 марта сообщалось, что в Европейском союзе нет ясности по согласованию кредита Украине на €90 млрд.

10 марта еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз так или иначе предоставит Украине €90 млрд, несмотря на вето со стороны Венгрии.

Ранее Словакия заявила о готовности совместно с Венгрией блокировать кредит ЕС для Украины до восстановления транзита нефти по «Дружбе».

 
