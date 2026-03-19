Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с авто в Москве

В Москве машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП

Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Реанимобиль столкнулся с легковым автомобилем на Нахимовском проспекте, когда медики везли в больницу пациента.

В данный момент на месте работают экстренные службы.

По уточненным данным, в результате аварии пострадали четыре человека, среди них водитель скорой помощи, врач и пациент.

