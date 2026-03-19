На Западе назвали Каллас идиоткой

Журналист Боуз назвал Каллас идиоткой из-за ее слов о поставках нефти в Венгрию
Ирландский журналист Чей Боуз назвал идиоткой главу евродипломатии Каю Каллас, которая предложила Венгрии найти альтернативные источники поставок нефти, в частности, в лице Хорватии. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

«Идиотка Каллас советует Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти, которые сейчас заблокированы из-за действий украинской диктатуры», — написал он, подчеркивая, что Хорватия сама не добывает нефть.

По словам журналиста, Загреб готов разрешить осуществление поставок через свою территорию по цене, превышающей стандартную в пять раз.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

