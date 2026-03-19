МИД России призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

МИД России: США и Израиль должны срочно прекратить боевые действия против Ирана
Mohammad Mahdi Dehghani/Reuters

Россия призывает США и Израиль немедленно прекратить «военную авантюру» в отношении Ирана. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Там отметили, что Москва продолжает выступать за необходимость создания условий для сосуществования в мире и «атмосфере добрососедства» арабских стран и Ирана.

«Подчеркиваем, что первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры», — заявили в ведомстве.

В публикации также обозначается серьезная обеспокоенность российской стороны в связи с продолжением вооруженного конфликта в зоне Персидского залива и рисками его эскалации. В российском дипведомстве указали на масштаб ущерба, причиняемого важной инфраструктуре Ирана и соседних стран.

18 марта Израиль в рамках совместной с Соединенными Штатами военной операции ударил по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.

Ранее Нетаньяху прокомментировал удары Израиля по газовым объектам Ирана.

 
